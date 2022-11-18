Подмосковье 18 ноября 2022, 17:42 Количество заказов на межевание участков выросло в Подмосковье

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Московской областное БТИ создали свыше трех тысяч планов межевания участков с начала года. Это более, чем на 100 больше, чем в прошлом году, сообщила глава ведомства Елена Казимир.

«Увеличение количества заявок мы связываем с повышением доступности и качества предоставления услуг учреждения. Мы будем и в дальнейшем работать в этом направлении для удобства наших клиентов», — отметила она.

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Межевание — это установление границ участка, их восстановление и закрепление на местности, а также определение площади и местоположения земли. По его итогам создан план, который нужен для изменения участка, оформления сделки купли-продажи или постановки на кадастровый учет.

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Воспользоваться услугой можно на сайте МОБТИ или в территориальных отделениях учреждения.

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