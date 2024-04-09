Подмосковье 09 апреля 2024, 19:32 Количество вопросов по теме ЖКХ снизилось в 17 округах Подмосковья за неделю ГУСТ МО

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Сокращение числа обращений в Единую диспетчерскую службу зафиксировали в Центре управления регионом на прошлой неделе. Количество вопросов по теме ЖКХ снизилось в 17 муниципалитетах.

Так, в Волоколамске уменьшилось число обращений на 71%, во Власихе — на 69%, в Талдомском — на 51%, в Луховицах — на 38%, а в Ступино — на 21%.

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Отмечается снижение запросов жителей по ремонту почтовых ящиков (-41%), устранению шума от инженерного оборудования в подвалах (-40%), нормализации давления горячей воды (-22%).

Кроме того, в Богородском округе количество обращений сократилось на 18%. В Ногинске управляющие организации произвели уборку подъездов в доме № 9А по Электростальскому шоссе и на улице Юбилейной в домах № 4, № 4А и № 15.

В Электроуглях выполнили ремонт стен в одном из подъездов дома № 5 по улице Маяковского, а в деревне Караваево отремонтированы входные двери в доме № 3 на улице Спортивной.

ГУСТ МО напоминает, что жители Подмосковья могут подавать заявки на решение проблем в жилищно-коммунальном секторе через портал ЕДС МО. Управляющие компании обязаны принять заявку и выполнить работы в установленные сроки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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