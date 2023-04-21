21 апреля 2023, 16:29
Количество вакансий в промышленной сфере Подмосковья превысило 35 тысяч
В Подмосковье доступно свыше 35 тысяч вакансий в промышленной сфере. Работу получают в том числе студенты и выпускники колледжей, получившие востребованные специальности.
Получить работу на предприятиях могут выпускники колледжей по востребованным специальностям. Для этого Мининвест проводит масштабную работу и заключает соглашения по подготовке кадров с инвесторами и образовательными учреждениями региона. Среди них сварщики, операторы станков, электрики, монтажники, токари, фрезеровщики, слесари и другие.
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Не так давно в Подмосковье прошла ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей», где свои вакансии представили крупные предприятия региона. На собеседования записались свыше 900 человек.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии импортозамещения. Он отметил, что ключевую роль в этом сыграла государственная поддержка.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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