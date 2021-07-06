Количество вакансий для инвалидов назвали в Подмосковье

Около 4,5 тысячи вакансий для инвалидов насчитывается в Подмосковье. Трудоустроиться им помогают работники центров занятости населения.

Об этом рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина.

В Подмосковье количество квотированных вакансий для трудоустройства инвалидов составляет почти 4,5 тысячи Ирина Каклюгина.

Она напомнила, что сотрудники центров занятости помогают пройти обучение и оказывают психологическую поддержку.

В Подмосковье трудоустроили уже около 48 тысяч инвалидов.

«Важно помнить, что все организации, осуществляющие свою деятельность на территории Подмосковья со штатом свыше 35 человек, обязаны выделять квоту для инвалидов», — добавила Каклюгина.

Найти подходящие вакансии можно на сайте.