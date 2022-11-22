Эксклюзив 22 ноября 2022, 17:22 Количество уклоняющихся от службы в армии в Подмосковье снизилось Военный комиссар Подмосковья Астахов объяснил снижение числа уклонистов ростом патриотизма РИА «Новости»

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Молодых жителей Московской области, которые пытаются избежать получения повесток военкоматов, в последнее время стало значительно меньше. Этому способствовали сразу несколько факторов, рассказал в интервью «360» военный комиссар Подмосковья Алексей Астахов.

Расписавшись за повестку, призывник обязан явиться в военкомат, если у него нет уважительной причины. Само уклонение от призыва ничем хорошим не закончится, напомнил Астахов.

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«Такие призывники подпадают под уголовное дело. Материалы передаются следователям, а нарушителям грозит лишение свободы до двух лет или крупный штраф. Но даже после погашения судимости человеку все равно придется пройти военную службу», — отметил он.

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Военный комиссар подчеркнул, что за последние несколько лет такие случаи стали единичными. Он связал это с ростом сознательности призывников и сокращением срока службы до одного года.

«Значительно выросли и патриотические настроения среди молодых людей, которые понимают важность проведения специальной военной операции», — добавил Астахов.

Уклонение от военной службы, подчеркнул он, в дальнейшем создает человеку большие проблемы. Уклонист столкнется со сложностями при трудоустройстве, а с полученной вместо военного билета справкой в военкомате в течение 10 лет не попадет на государственную или муниципальную службу.

Поэтому любые попытки отказаться от службы в армии не имеют никакого смысла, а только значительно испортят жизнь, заключил Астахов.