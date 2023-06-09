Подмосковье 09 июня 2023, 13:57 Количество участников клуба «Активное долголетие» в Подмосковье достигнет 300 тысяч до конца года Министерство социального развития Московской области

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Количество участников клуба активное долголетие достигла 250 тысяч человек в Подмосковье. До конца года их число увеличится до 300 тысяч.

Как рассказала вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина, рост числа участников проекта отметил губернатор Андрей Воробьев во время ежегодного обращения. Она добавила, что по сравнению с 2021 годом их стало в два раза больше. Самыми популярными занятиями стали скандинавская ходьба, бассейн и экскурсии. Ежегодно музеи и усадьбы Подмосковья посещают более 60 тысяч участников проекта.

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Кроме того, специально для «Активного долголетия» в Подмосковье разработали 30 экскурсионных маршрутов, из которых 13 локаций — новые.

Присоединиться к проекту могут мужчины старше 60 лет и женщины старше 55.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о доплатах пенсионерам. Ее получают одинокие пожилые люди и семьи, где оба супруга достигли 65 лет и не работают.

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