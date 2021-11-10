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    10 ноября 2021, 17:13

    Количество участников этнографического диктанта выросло вдвое в Подмосковье

    Свыше 52 тысяч человек написали этнографический диктант в Подмосковье

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Свыше 52 тысяч человек написали этнографический диктант в Подмосковье. Это почти вдвое больше, чем год назад.

    Количество участников этнографического диктанта выросло вдвое в Подмосковье | Изображение 1

    Заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина отметила, что в 2021 году эта международная акция прошла онлайн.

    Каждый год все больше жителей Подмосковья участвуют в этнографическом диктанте

    Ирина Каклюгина.

    По ее словам, такая акция помогает всем желающим проверить знания о культуре народов в России. Принимать участие могут жители разных возрастов.

    Цель — повысить уровень этнокультурной грамотности. Диктант состоялся с 3 по 7 ноября.