Количество участников этнографического диктанта выросло вдвое в Подмосковье

Свыше 52 тысяч человек написали этнографический диктант в Подмосковье. Это почти вдвое больше, чем год назад.

Заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина отметила, что в 2021 году эта международная акция прошла онлайн.

Каждый год все больше жителей Подмосковья участвуют в этнографическом диктанте Ирина Каклюгина.

По ее словам, такая акция помогает всем желающим проверить знания о культуре народов в России. Принимать участие могут жители разных возрастов.

Цель — повысить уровень этнокультурной грамотности. Диктант состоялся с 3 по 7 ноября.