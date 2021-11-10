10 ноября 2021, 17:13
Количество участников этнографического диктанта выросло вдвое в Подмосковье
Свыше 52 тысяч человек написали этнографический диктант в Подмосковье
Свыше 52 тысяч человек написали этнографический диктант в Подмосковье. Это почти вдвое больше, чем год назад.
Заместитель председателя правительства Подмосковья Ирина Каклюгина отметила, что в 2021 году эта международная акция прошла онлайн.
Каждый год все больше жителей Подмосковья участвуют в этнографическом диктанте
Ирина Каклюгина.
По ее словам, такая акция помогает всем желающим проверить знания о культуре народов в России. Принимать участие могут жители разных возрастов.
Цель — повысить уровень этнокультурной грамотности. Диктант состоялся с 3 по 7 ноября.