Подмосковье 28 ноября 2023, 16:48 Количество участковых полицейских в деревне Голубое увеличили вдвое Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Количество участковых в деревне Голубое под Солнечногорском увеличили в два раза. Теперь порядок там будут обеспечивать четверо полицейских и инспектор по делам несовершеннолетних.

Участковый пункт в деревне Голубое открыли в 2019 году, он обеспечивает порядок на пяти административных участках.

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«Совместно с руководством ОМВД по городскому округу Солнечногорск продолжаем работу по полному укомплектованию участкового пункта в Голубом. Сейчас готовы принять на службу еще одного участкового уполномоченного — тем самым штат увеличится до пяти человек», — рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Подробную информацию о вакантных должностях можно узнать по телефону: 8 (496) 264-18-12.

Отметим, что сотрудникам органов внутренних дел оказывают различные меры поддержки. Например, предоставляют жилье по договору служебного или коммерческого найма, а также другие социальные гарантии и дополнительные льготы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал главные задачи Московской области. Одна из них — обеспечение безопасности в регионе.

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