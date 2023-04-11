Подмосковье 11 апреля 2023, 09:29 Количество цифровых МФЦ в библиотеках Подмосковья достигло 10

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Еще одна цифровая зона МФЦ открылась в Подмосковье. Она появилась в Центральной детской библиотеке № 12 в Королеве.

Как рассказал директор МФЦ региона Иван Кулаков, цифровые МФЦ на базе библиотек заработали в регионе в августе прошлого года. Сейчас их число достигло 10.

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«Доступ к смарт-центрам не ограничен: получить электронные услуги можно как самостоятельно, так и при помощи консультанта МФЦ», — сказал он.

Смарт-центры также работают на базах библиотек в Егорьевске, Долгопрудном, Солнечногорске, Мытищах, Дубне и Ленином округе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил об увеличении численности населения. По словам главы региона, сейчас в регионе зарегистрированы 10 миллионов человек.

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