Подмосковье 09 февраля 2024, 21:53 Количество технологических сбоев в сфере ЖКХ в Подмосковье на прошлой неделе снизилось на 13% ГКУ МО "МОС АВС"

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Специалисты аварийной службы ГКУ МО «МОС АВС» зафиксировали снижение на 13% количество технологических сбоев на объектах ЖКХ в Подмосковье. Данные прошлой недели сравнили с периодом трехнедельной давности.

Так, на минувшей неделе сотрудники подведомственной организации Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области аварийно-восстановительной службы ГКУ МО «МОС АВС» получили информацию о 239 случаях технологических сбоев на различных объектах региона, в то время как тремя неделями ранее фиксировалось 274.

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Оперативные группы выезжали на работу по устранению сбоев 141 раз в различные муниципалитеты области.

Как рассказали в организации, из 239 технологических сбоев 68 — касались теплоснабжения и 109 — электричества.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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