Подмосковье 11 июля 2023, 05:00 Более 180 сбоев систем жизнеобеспечения устранили в Подмосковье на прошлой неделе ГКУ МО "МОС АВС"

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Подведомственная Министерству жилищно-коммунального хозяйства Московской области аварийно-восстановительная служба (МОС АВС) устранила 186 сбоев в работе систем жизнеобеспечения за минувшую неделю. Специалисты отремонтировали 37 ресурсов подачи воды и 145 устройств энергоснабжения, также сотрудники провели 35 мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррору.

Всего с начала года специалисты МОС АВС выполнили 3698 выездов. Из них 678 раз вызовов посетили рабочие бригады и 3020 — оперативные группы. Наибольшее количество мероприятий связано с проведением гидравлических испытаний тепловых сетей, водоотведением и жалобами жителей.

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За счет открытого в конце 2021 года филиала аварийно-восстановительной службы в Истре значительно сократилось время, требуемое для подготовки профильных бригад. Это повлияло на повышение уровня оперативности по ликвидации технологических нарушений.

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