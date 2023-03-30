Подмосковье 30 марта 2023, 17:57 Количество стихийных свалок уменьшилось на 46% в Подмосковье за год

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Подмосковье значительно преуспело в борьбе с незаконными свалками — об этом в эфире «Область перемен» рассказал министр экологии и природопользования Тихон Фирсов. За 2022 год количество стихийных навалов мусора в регионе удалось сократить почти вдвое. Другая гостья программы — Элина Ким — напомнила о возможностях проекта «Активное долголетие».

Чистое Подмосковье

Реформа по обращению со строительными отходами началась в Подмосковье с 2021 года. В законодательстве появилась возможность конфискации машин у нарушителей, возможность привлекать к ответственности собственников грузовиков, а не водителей, и другие важные меры.

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«За 2022 год в системе „Электронный талон“ было сформировано около двух миллионов разрешений на объем отходов свыше 41 миллиона кубометров. Все эти колоссальные объемы ушли на переработку и вторичное использование, а не оказались на обочинах дорог и стихийных свалках», — подчеркнул министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов.

Внедрение системы электронных талонов на вывоз строительного мусора помогло усилить контроль за нарушениями. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что регион был инициатором в вопросах фото- и видеофиксации, а также получил поддержку президента.

В итоге сумма выписанных штрафов за отсутствие электронного талона составила около 200 миллионов рублей для компаний и 2,62 миллиона для физических лиц. Незаконно вывозить мусор стало невыгодно, поэтому реформа дает видимые результаты. За 2022 год общее количество строительных свалок уменьшилось на 46% по сравнению с 2021 годом. Экономия бюджетных средств, не потраченных на уборку и разбор завалов, составила почти 30 миллионов рублей.

Активное долголетие

Количество участников проекта «Активное долголетие» в Подмосковье превысило 231 тысячу человек. Каждый месяц к проекту присоединяется более пяти тысяч пенсионеров, которые находят здесь друзей и новые смыслы. Список экскурсий, занятий и мероприятий регулярно обновляется.

«В нашем городе зарегистрировано более 7500 участников проекта. В день принимаем от 200 до 300 человек. Занятий очень много: дыхательная гимнастика, кулинария, пение, психология, обучение компьютерной грамотности, скандинавская ходьба и не только», — рассказала заведующая отделением «Активное долголетие» в Королеве Элина Ким.

В этом году в проекте появилась театральная студия «Кураж» и занятия по кофетерапии.

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