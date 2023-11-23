Подмосковье 23 ноября 2023, 16:19 Количество социальных предпринимателей увеличилось в Подмосковье на 25% за год Министерство инвестиций, промышленности и науки МО

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Подмосковье сохраняет лидерство по количеству социальных предпринимателей в России. Число таких компаний уже превысило одну тысячу.

Как рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Мининвеста Екатерина Зиновьева, с начала этого года статус социального предприятия впервые получили 329 компаний.

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«В этом году статус социального предприятия получила уже 1001 компания Подмосковья — это на 25% больше, чем в прошлом году. Социальный статус необходимо подтверждать ежегодно: в этом году 672 компании подтвердили статус, остальные 329 — получили его впервые», — сказала она.

Подать заявку на получение такого статуса можно на «Госуслугах».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что пропускную способность терминально-логистического центра «Белый Раст» в Дмитрове увеличат благодаря сотрудничеству с Китаем.

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