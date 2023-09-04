Подмосковье 04 сентября 2023, 10:52 Количество случаев опасных заболеваний животных снизилось на 82% в Подмосковье за 5 лет Unsplash

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Эпидемиологическая ситуация с опасными заболеваниями животных в Подмосковье значительно улучшилась за последние пять лет. Количество очагов болезней снизилось на 82%. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

Благодаря профилактическим мероприятиям в регионе на 88% сократилось число случаев бешенства у животных. Еще пять лет назад ежегодно регистрировалось около 300 инфицированных особей, а сейчас этот показатель не превышает 13.

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Эффективность работы Госветслужбы региона подтверждает уменьшение количества опасных заболеваний на 82% за пять лет. К числу таких болезней относятся не только бешенство, но и птичий грипп, африканская чума свиней, лейкоз, оспа овец и коз, туберкулез, инфекционная анемия лошадей. Ветеринары напоминают, что вакцинировать домашних питомцев от бешенства необходимо независимо от того, контактируют ли они с другими животными.

Госветслужба Московской области регулярно проводит мониторинг и профилактику птичьего гриппа. Только в 2022 году лаборатории ветеринарной службы выполнили более 55 тысяч исследований.

В ведении Госветслужбы Подмосковья находится 89 ветеринарных станций и лечебниц на территории области, 14 лабораторий, из которых восемь аккредитованы в национальной системе. Ежегодно сотрудники принимают более 200 тысяч пациентов и проводят около 400 тысяч приемов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно оставаться в диалоге с аграриями, помогать им и искать совместные решения. На поддержку АПК Московской области в этом году выделят 5,1 миллиарда рублей по 32 видам субсидий.

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