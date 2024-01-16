Подмосковье 16 января 2024, 11:13 Количество следящих за чистотой умных камер в Подмосковье превысило 5,9 тысячи Unsplash

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Свыше 5,9 тысячи видеокамер используют в Подмосковье для контроля уборки улиц. Они оснащены искусственным интеллектом, который выявляет и определяет нарушения.

Как рассказала глава Мингосуправления Подмосковья Надежда Куртяник, за время работы искусственного интеллекта в этой области он выявил более 2,4 тысячи нарушений.

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«В зимнее время, особенно после снегопадов, нагрузка на работников коммунальных служб увеличивается. При этом важно действовать оперативно и слаженно, чтобы улицы Подмосковья оставались чистыми, уютными и безопасными. На помощь приходит искусственный интеллект, который научился отслеживать качество очистки территорий от снега», — сказала она.

Искусственный интеллект анализирует видеопоток два раза в сутки. Несоответствия сохраняют в отдельный кадр, после чего фиксируется адрес, дата, время и вид нарушения.

Всего в Подмосковье работают 20 проектов, связанных с работой искусственного интеллекта, еще семь находятся на стадии внедрения.

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