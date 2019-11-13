Счастье для каждой семьи. Количество сирот в Подмосковье сократилось на 70% за пять лет

Количество сирот существенно сократилось в Московской области. Об этом стало известно на VII Всероссийском съезде руководителей органов опеки. В Доме правительства региона собрались главы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Сейчас в Подмосковье большая часть сирот воспитывается в семьях — 96%. Это стало возможным благодаря проектам в сфере опеки. Например, «Реконструкция приемной семьи», «Университет приемного родителя», «Школа приемных родителей — перезагрузка», «Ресурсные семьи». Направлены они на повышение компетенций опекунов или же предотвращение возвращения детей в приюты.

«Наша работа направлена на профилактику социального сиротства и сохранение кровной семьи, развитие семейного устройства детей-сирот, социализацию и профессиональное образование, обеспечение детей жильем. В Подмосковье 96% сирот воспитываются в семьях, а банк данных детей сирот за пять лет сократился на 71%», — рассказала на съезде министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина.

Источник фото: телеканал «360»

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В течение двух дней участники съезда будут проходить тренинги и обучающие семинары. Там они смогут поделиться ценным опытом, обсудить насущные вопросы. Организаторы мероприятия — Министерство просвещения России и правительство Московской области.