Проверка наличия масок в транспорте Подмосковья помогла снизить число штрафов на 45%

В Подмосковье каждый день проверяют соблюдение масочного режима в общественном транспорте. Регулярные рейды помогли снизить количество штрафов за отсутствие масок на 45%. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

За неделю количество штрафов за несоблюдение масочного режима в подмосковном транспорте сократилось на 45%. Этому поспособствовали ежедневные рейды и работа волонтеров.

«Всего более четырех тысяч человек, в том числе более 1,7 тысячи волонтеров, ежедневно контролировали соблюдение пассажирами и водителями масочного режима. И это дало результат: общее количество нарушений в общественном транспорте Подмосковья снизилось на 40% по сравнению с прошлой неделей», — уточнила первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Анна Кротова.

Она отметила, что количество штрафов у водителей уменьшилось на 53%, а среди пассажиров — на 34%.

В Подмосковье на 30 железнодорожных станциях в округах, где было зарегистрировано больше всего заболевших COVID-19, организуют измерение температуры у пассажиров. Это делается для того, чтобы оперативно выявить людей с повышенной температурой. Позже измерение температуры планируется организовать на 250 железнодорожных станциях и 44 автовокзалах Московской области.