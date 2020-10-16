Проверка наличия масок в транспорте Подмосковья помогла снизить число штрафов на 45%
За неделю количество штрафов за несоблюдение масочного режима в подмосковном транспорте сократилось на 45%. Этому поспособствовали ежедневные рейды и работа волонтеров.
«Всего более четырех тысяч человек, в том числе более 1,7 тысячи волонтеров, ежедневно контролировали соблюдение пассажирами и водителями масочного режима. И это дало результат: общее количество нарушений в общественном транспорте Подмосковья снизилось на 40% по сравнению с прошлой неделей», — уточнила первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Анна Кротова.
Она отметила, что количество штрафов у водителей уменьшилось на 53%, а среди пассажиров — на 34%.
В Подмосковье на 30 железнодорожных станциях в округах, где было зарегистрировано больше всего заболевших COVID-19, организуют измерение температуры у пассажиров. Это делается для того, чтобы оперативно выявить людей с повышенной температурой. Позже измерение температуры планируется организовать на 250 железнодорожных станциях и 44 автовокзалах Московской области.