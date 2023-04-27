Подмосковье 27 апреля 2023, 13:05 Количество штрафов за административные правонарушения снизилось в Подмосковье на 30% с августа Главное контрольное управление Московской области

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Мособлконтроль применяет новации, которые внесены в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в июле 2022 года. Так, если во время одного контрольного мероприятия выявлено несколько нарушений, наказание будет вынесено только одно, но по наиболее строгой санкции статьи.

Отмечается, что такой подход существенно снизил финансовую нагрузку на должностных и юридических лиц. Так, с августа 2022 года по настоящее время в Подмосковье снизилось количество назначенных штрафов почти на 30%.

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Опрос о переменах и волнующих проблемах проведут среди жителей Московской области. Ответы респонденты получат во время традиционного обращения губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

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