Подмосковье 26 июня 2023, 17:05 Количество сбоев на объектах ЖКХ снизилось в Подмосковье ГКУ МО "МОС АВС"

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На прошлой неделе в Московской области зарегистрировали 162 технологических нарушения в работе объектов ЖКХ. Неделей ранее их было 187, то есть число сбоев сократилось на 2,6% за семь дней, сообщили в министерстве ЖКХ региона.

Из общего числа неполадок 20 относились к вопросам горячего, 21 — холодного водоснабжения. Еще 117 касались перебоев подачи электроэнергии. Все нарушения устранили.

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«Оперативные группы ГКУ МО „МОС АВС“ выполнили 182 выезда в населенные пункты Московской области, а также провели 30 мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррору», — уточнили в ведомстве.

С начала года специалисты выехали на места 3270 раза. Из них 618 поездок совершили рабочие бригады, 2652 — оперативные группы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что на модернизацию системы ЖКХ Подмосковье направит 320 миллиардов рублей. Он подчеркнул, что работа в данной сфере должна быть прозрачной и своевременной.

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