Подмосковье 27 июля 2023, 16:30 Количество сбоев на объектах водоснабжения в Солнечногорске уменьшилось вдвое за неделю Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Правительство Подмосковья отметило снижение технических сбоев на объектах водоснабжения на прошлой неделе. Этот показатель в городском округе Солнечногорск сократился на 55%.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Специалисты коммунальных служб Солнечногорска на прошлой неделе приняли от жителей 71 заявку о технологических сбоях на сетях водоснабжения и водоотведения. Это вдвое меньше, чем неделей ранее.

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«Качество коммунальных услуг, а тем более услуги водоснабжения — это первое на что обращают свое внимание жители. Тема чувствительная, поэтому на коммунальщиках нашего округа лежит огромная ответственность. Радует, что помимо устранения аварий, специалисты ведут плановую работу по ремонту и замене коммуникаций», — отметила руководитель солнечногорского отделения Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области Олеся Тыщенко.

Такой результат стал возможен после замены участков аварийных водопроводных сетей на Пролетарской, Никольской и Ленинградской улицах. Также специалисты заменили участок канализационного коллектора в микрорайоне Мехлесхоз и насос артезианской скважины в поселке дома отдыха Владимира Ильича.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил коммунальные службы усилить работу на время непогоды.

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