Подмосковье 26 января 2023, 17:27 Количество самозанятых в Подмосковье превысило 480 тысяч человек

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Режим самозанятых появился в России в 2019-м в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». За это время в Подмосковье этот статус получила 481 тысяча человек.

Бизнес-омбудсмен региона Владимир Головнев рассказал, что в Подмосковье самыми популярными видами деятельности по новому налоговому режиму стали услуги такси, ремонта, маркетинга, доставка товаров, бьюти-сфера и другие.

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Статус самозанятого дает возможность легально вести бизнес, рекламировать его и получать подтвержденный доход. По нему действует налоговая ставка 4% от дохода физическим лицам и 6% — ИП и юридическим лицам. По словам Владимира Головнева, сейчас регион занимает второе место в стране по числу самозанятых.

«Популярность режима плательщиков налога на профессиональный доход у жителей области набирает темп, и эта цифра увеличивается. Перечень видов деятельности, при которых можно применять налог на профессиональный доход, ежегодно расширяется», — отметил он.

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