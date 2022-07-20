Количество самозанятых в Подмосковье превысило 400 тысяч

На территории Московской области зарегистрировано уже больше 403 тысяч самозанятых. С таким сообщением выступила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. Этот показатель значительно выше, чем в прошлом году.

«В конце 2021 года в Подмосковье было зарегистрировано порядка 337 тысяч предпринимателей в статусе самозанятых. Сегодня их количество превышает 403 тысячи человек, и это число ежедневно увеличивается. Самозанятые Московской области работают в разных сферах, например, производство кондитерских изделий, ремонт оборудования и помещений, пошив одежды, копирайтинг и другое. Для них в регионе доступен целый ряд мер поддержки, в том числе финансовых», — сказала зампред Екатерина Зиновьева.

Глава подмосковного Мининвеста поделилась, что самозанятые в Московской области могут тоже претендовать на получение субсидии для выхода на маркетплейсы. Это значит, что есть возможность компенсировать до половины всех затрат, однако сумма не должна быть больше 500 тысяч рублей. Кроме того, самозанятые могут арендовать коворкинги на льготных условиях — до 90% аренды им может компенсировать Подмосковье.

Кроме того, в Московском областном фонде микрофинансирования создана специальная программа для самозанятых, в рамках которой они могут получить заем до 500 тысяч рублей на срок до трех лет от 9% годовых. Все программы поддержки граждан в Московской области реализуются под руководством губернатора региона Андрея Воробьева.