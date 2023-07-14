14 июля 2023, 08:36
Количество работников промышленных предприятий в Солнечногорске превысило 35 тысяч
Более 200 промышленных предприятий работают в Солнечногорске благодаря поддержке регионального правительства и губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. На них трудятся свыше 36 тысяч человек.
Одно из крупных развивающихся промышленных предприятий Солнечногорска — ООО «Иль Мио Мороженко». Компания выпускает продукцию под брендом «АйсКро» и планирует расширить производство к концу 2024 года.
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Ранее на международной промышленной выставке «Иннопром» стало известно, что Московская область впервые заняла 2-е место в рейтинге эффективности реализации промышленной политики в России.
Губернатор Андрей Воробьев сообщил, что 50 проектов импортозамещения запустят в Подмосковье в 2023 году.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Солнечногорск
Промышленность
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