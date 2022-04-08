Количество работающей молодежи выросло благодаря субсидии за трудоустройство в Подмосковье

Еще свыше 1,7 тысячи человек нашли работу в Подмосковье благодаря субсидии за трудоустройство. Рассчитывать на нее могут компании, которые возьмут к себе в этом году жителей в возрасте до 30 лет. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, цель — поддержать несовершеннолетних, сирот, выпускников школ и вузов с трудоустройством.

В Подмосковье уже реализуется закон о квотировании рабочих мест, направленный и на помощь с работой после учебы.

Дополнительное субсидирование станет еще одним стимулом для работодателей Игорь Брынцалов.

Такая поддержка помогла трудоустроиться в Подмосковье уже 206 несовершеннолетним, 49 сиротам, 1484 выпускникам до 25 лет и не только.

В регионе осталось 2434 вакантных места для молодых людей, испытывающих трудности в поиске работы.

Ранее стало известно, что Подмосковье нашло около 60 тысяч вакансий для жителей, на работу которых повлияли санкции.