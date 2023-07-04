Подмосковье 04 июля 2023, 16:50 Количество рабочих увеличат на строительной площадке школы с IT-уклоном в Реутове Ксения Казакова

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Количество рабочих увеличат на стройплощадке новой школы с IT-уклоном в Реутове. Ее построят в микрорайоне 10а. Работы планируют завершить в следующем году.

Новая школа станет одной из самых больших в Реутове. Ее площадь составит 19 тысяч квадратных метров. Там будут учиться 1100 человек. Учреждение войдет в состав образовательного комплекса школы № 10. Ее директор Ольга Кондрашова рассказала, что после открытия общая численность детей превысит 2000 человек.

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«Переход из детского сада в школу будет осуществляться путем перевода. Для педагогов — возможность работать в любом из отделений образовательного комплекса, проявить свои таланты. Для родителей — больший спектр дополнительных услуг», — сказала она.

Новая школа станет первой в Реутове с IT-уклоном. Для детей обустроят учебные кабинеты, два актовых и два спортивных зала, медкабинет, столовую и другие помещения. На улице расположится стадион с площадкой для воркаута и зоны отдыха.

Глава Реутова Станислав Катаров рассказал, что скоро строители перейдут к следующему этапу работ. Для того чтобы вовремя открыть учреждение, на площадку выйдет еще больше специалистов.

«Со строителями проговорили график работ. Договорились о том, что сейчас будет увеличено количество строителей для того, чтобы вязать основание арматуры под плиту. И конечно же, мы будем дальше продолжать контролировать сроки строительства — для нас это очень важный объект», — отметил он.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил школьников с высокими результатами ЕГЭ. Он также спросил у ребят, какие вопросы их беспокоят и каких целей они хотят добиться в жизни.

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