Подмосковье 09 марта 2023, 09:49 Количество рабочих на строительной площадке ЖК «Пятиречье» в Дмитрове выросло до 300 человек

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Фонд защиты прав участников долевого строительства Подмосковья провел встречу с инициативной группой ЖК «Пятиречье» в Дмитровском округе. Вместе с подрядчиком жители смогли обсудить актуальные вопросы о готовности дома.

На встрече оценили динамику выполнения строительных работ в жилом комплексе как положительную. Количество рабочих увеличилось до 300 человек. Также жители получили ответы на отдельные вопросы, связанные с долевым строительством.

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил восстановить права всех обманутых дольщиков до конца 2023 года, и это поручение активно выполняется. Недавно начали получать ключи участники долевого строительства ЖК «Симферопольский» в Подольске. Люди ждали пновоселья более восьми лет.

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