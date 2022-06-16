Количество проверок бизнеса уменьшится в Подмосковье

На XXV Петербургском международном экономическом форуме вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина представила новый цифровой сервис для бизнеса «Контрольно-надзорная деятельность». Она отметила, что такой единый сервис Московская область ввела первой по всей России. Это поможет сократить количество проверок бизнеса в очном формате.

«В чем удобство: на региональном портале госуслуг предприниматель сам проходит электронный чек-лист проверки и отправляет результат надзорным органам, подкрепляя его необходимыми фотографиями. Все решается без личного посещения, с помощью „цифры“», — рассказала на форуме вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина.

По ее словам, таким образом можно будет отойти от постоянного надзора и заняться полноценной профилактикой. Взаимодействие бизнеса и органов станет гораздо удобнее. Можно будет сэкономить множество времени.

Сам сервис полностью бесплатный, максимально доступный и понятый для каждого пользователя. Дату профилактического мероприятия можно самостоятельно выбрать в календаре.