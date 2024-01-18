Подмосковье 18 января 2024, 17:11 Количество пришедших на практику в ЦППК студентов выросло вдвое за год Пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

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За 2023 год практику в ЦППК прошли 600 студентов из 15 учебных заведений. Это на 246 больше, чем годом ранее.

Как рассказали в компании, будущие специалисты смогли отработать навыки в эксплуатационных депо в качестве дублеров помощников машинистов. Новейшие технологии «Иволги» студенты также освоили на новых диаметрах.

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По словам начальника отдела управления персоналом ЦППК Евгения Шестухина, количество принятых после практики студентов за год выросло почти в два раза.

«Мы видим, что колледжи проявляют все больший интерес к нашим проектам, к прямому сотрудничеству с Компанией. Запуск новых диаметров, оснащение собственного транспортного парка современными поездами, инновационные методы профподготовки и повышения квалификации — во всем этом руководство колледжей видит большой потенциал для будущего профессии, а студенты — для самореализации и профессионального роста», — сказал он.

ЦППК сотрудничает с учебными заведениями Москвы, Подмосковья, а также Калужской, Брянской, Смоленской, Орловской, Курской, Рязанской, Ярославской и Тульской областей.

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