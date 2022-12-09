Подмосковье 09 декабря 2022, 14:57 Количество пригородных и пассажирских поездов на МЖД увеличится с 11 декабря

Читать 360tv в

С 11 декабря на Московской железной дороге вводят в действие новое расписание движения пассажирских и пригородных поездов. Выйдут 246 пар поездов, некоторые из них будут транзитными, какие-то поезда будут ходить по будням, а другие по выходным.

Уже составлен график на зимний период. Им предусмотрен отказ от многих поездов на международных направлениях и увеличение самых важных для пассажиров маршрутов внутри страны.

Реклама

Например, будет назначено 19 пар пассажирских поездов дальнего следования, в том числе курсирующих из Москвы в сторону юга. В пригородном сообщении основные изменения коснутся Ярославского направления, там в час пик запустят дополнительные составы. Они появятся также еще на одном направлении — Павелецком.

Реклама

Ознакомиться с актуальным расписанием движения поездов и стоимостью проезда можно на вокзалах, на официальном сайте компании, а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».