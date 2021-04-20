Количество преступлений в Подмосковье сократилось на 2,6% за первый квартал 2021 года

В Московской области количество преступлений сократилось на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления региональной безопасности.

За первый квартал в Подмосковье зарегистрировали 18,6 тысячи преступлений. Это число на 2,6% меньше, чем было в первом квартале прошлого года.

Число убийств сократилось на 14,9%, грабежей — на 9,5%, квартирных краж — на 43,2%, угонов автомобилей — на 41,8%. В общественных местах число преступлений стало меньше почти на 10%, а на улицах — на 24,2%.

В сокращении количества правонарушений помогают камеры видеонаблюдения системы «Безопасный регион» во дворах и в общественных местах.

«Те, кто продолжают нарушать закон — обязательно будут наказаны», — отметил зампред правительства Подмосковья — руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев.

За первые три месяца этого года увеличилось число мошеннических операций — на 28,3%, а также рост фактов незаконного оборота наркотиков — на 5,6%. Жителей предупредили о том, что мошенники все чаще обманывают жертв в интернете.

«Сферы и способы мошеннических действий постоянно меняются. Жителям необходимо проявить бдительность и внимательность. Доверять можно только официальным сайтам и проверенным платформам. Если возникло сомнение по той или иной услуге, которую предлагают по телефону — лучше посоветоваться с родными или друзьями», — уточнил Роман Каратаев.