Подмосковье 01 апреля 2024, 15:05 Количество преступлений в Одинцове снизилось почти на 12% за год пресс-служба администрации городского округа Одинцово

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За 2023 год в Одинцове на 11,3% снизилось количество преступлений. Как отметили на недавнем собрании Совета депутатов округа, в 2023 году зафиксировали на 449 преступлений меньше, чем в предыдущем.

Начальник полиции по Одинцовскому городскому округу Игорь Лопатин подчеркнул, что на 17% сократилось и число повторных нарушений закона.

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На заседании Совета депутатов в Одинцове обсудили также вопросы, связанные с бюджетом округа. Ответственная за финансы в администрации округа Людмила Тарасова сообщила, что бюджет за 2023 год выполнен почти на 100%.

Среди прочего, депутаты городского округа предложили освободить от земельного налога женщин с званием «Мать-героиня», которые не используют свои участки для ведения бизнеса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что поддержку будущих мам в регионе признали одной из лучших в России.

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