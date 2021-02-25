Количество преступлений сократилось в Подмосковье на 4%

В Московской области за прошлый год число преступлений снизилось на 4%. В полиции отметили тенденцию уменьшения общего количества правонарушений. Об этом на заседании Мособлдумы рассказал начальник ГУ МВД РФ по Московской области Виктор Пауков.

Всего в прошлом году в Подмосковье зарегистрировали 73,9 тысячи преступлений.

«Сохранилась тенденция сокращения общего количества зарегистрированных преступлений на 4%, в том числе тяжких и особо тяжких на 4%», — уточнил Пауков.

По словам Паукова, количество убийств снизилось на 15%, разбойных нападений — на 26%.

Сотрудники полиции раскрыли почти 37 тысяч преступлений. Средняя раскрываемость составила 63%. Это на 10% выше общероссийских показателей, уточнил Пауков.

«В прошлом году органами внутренних дел Подмосковья раскрыто 47 тысяч преступлений, каждое четвертое из которых тяжкое и особо тяжкое. Выявлено 32 тысячи лиц, совершивших уголовно наказуемое деяние», — сказал Пауков в ходе заседания Мособлдумы.