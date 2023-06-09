Подмосковье 09 июня 2023, 13:42 Количество предприятий малого и среднего бизнеса увеличилось на 1,5 тысячи в Химках

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На территории Химок стало на 1,5 тысячи больше субъектов малого и среднего предпринимательства за год. Общее количество таких компаний в городском округе превысило 20 тысяч.

«Химки — один из динамично развивающихся в экономическом направлении городских округов Подмосковья. За год здесь стало больше на 1489 малых и средних предприятий, а их общее число достигло 20,5 тысячи», — сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

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Губернатор Андрей Воробьев поручил ввести дополнительные меры поддержки МСП с 1 июня. Компании Химок могут подать заявку на участие в конкурсных отборах. Можно получить возмещение части затрат на приобретение оборудования, выход на маркетплейсы или развитие бизнеса по франшизе.

Бесплатные консультации доступны в центре «Мой бизнес». На сегодняшний день здесь приняли уже около 20 заявок от химкинских предпринимателей на новые меры поддержки.