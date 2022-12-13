Подмосковье 13 декабря 2022, 14:49 Количество предоставленных госуслуг по земле в Подмосковье выросло в 2022 году почти в два раза

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В 2022 году в Подмосковье предоставили порядка 235 тысяч госуслуг по земле в электронном виде. По данным Министерства имущественных отношений Московской области, это превышает прошлогодние показатели почти на 100 тысяч.

«И такой результат, безусловно, напрямую связан с цифровизацией государственных услуг, которая активно развивается в нашем регионе, в частности, в сфере управления земельно-имущественным комплексом», — заявила заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова.

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Заместитель председателя также отметила, что сейчас все 42 муниципальные и областные госуслуги в имущественно-земельной сфере доступны в электронном виде.

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Цифровизация госуслуг значительно упрощает прием документов от граждан, а также сокращает сроки предоставления услуг. На данный момент средний срок получения составляет от одного до 15 рабочих дней.

Самыми популярными услугами среди жителей в 2022 году стали перераспределение земельных участков, предварительное согласование предоставления земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, а также выдача разрешения на размещение объектов на земельных участках.

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