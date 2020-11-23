Количество случаев COVID-19 среди пожилых людей сократилось в Подмосковье

В подмосковных больницах на 1% сократилось число пожилых пациентов с COVID-19. Всего таких больных насчитывается 53% от числа всех госпитализированных, сообщила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

«Число пациентов от 60 и старше уменьшилось на 1% и составило 53% от числа всех госпитализированных. Незначительный, но есть эффект от изоляции жителей старше 65 лет», — отметила Стригункова.

Она добавила, что за весь период пандемии в регионе выявили 102 802 случая инфицирования коронавирусом. Прирост за неделю составил 6%, а среднее число выявлений за неделю в стуки — 901 случай. Максимально за субботу, 21 ноября, было зафиксировано 970 случаев заболевания. В среднем за неделю было 960 госпитализаций. На дому лечатся 19 600 человек.

«Топ-5 муниципальных округов с наибольшей госпитализацией. Среди крупных округов Одинцово и Сергиев Посад. Они стабильно держатся в этом рейтинге. Химки вошли в этот рейтинг третьим пунктом. Среди средних округов Солнечногорск, Клин, Истра. Среди малых округов Лотошино, Краснознаменск и Протвино», — перечислила министр.

По словам Стригунковой, из рейтинга вышли Королев и Талдом, где уменьшилось количество госпитализаций. При этом список пополнили Химки и Протвино. По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева среди пациентов провели опрос совместно с уполномоченным по правам человека.

«Мы произвели обзвон 300 пациентов. 81% предоставил положительные отзывы и благодарности. 27% выписались и пожаловались на плохое самочувствие. Всем этим пациентам был назначен вызов врача и передан в актив в поликлинику», — заключила министр здравоохранения Подмосковья.