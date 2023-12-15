Подмосковье 15 декабря 2023, 15:27 Количество постов наблюдения за качеством воздуха достигло 300 в Подмосковье Фото: ГКУ "Мособлэкомониторинг"

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ГКУ МО «Мособлэкомониторинг» установило 300 постов наблюдения за качеством атмосферного воздуха в Подмосковье. Более 50 из них появилось в 23 округах Московской области в 2023 году.

«Наша система мониторинга воздуха постоянно расширяется и совершенствуется. В следующем году в Подмосковье планируется установить еще три стационарных поста», — заявил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

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По его словам, практику Подмосковья в данном направлении перенимают и другие субъекты России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе очистили свыше 160 водоемов по проекту «100 прудов и озер».

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