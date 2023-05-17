Подмосковье 17 мая 2023, 12:06 Количество постов мониторинга воздуха превысило 250 в Подмосковье Минэкологии МО.

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Минэкологии представило работу по созданию системы экологического мониторинга в Общественной палате Подмосковья. Она помогает контролировать качество воздуха и вести надзорную работу.

По словам главы министерства Тихона Фирсова, в Подмосковье работает 264 стационарных поста наблюдения и четыре мобильные лаборатории. Система дает полную картину состояния воздуха в области в режиме онлайн.

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«Система является действенным инструментом не только в надзорной работе и пресечении нарушений, но и в проектах модернизации основных предприятий-загрязнителей, которые курируются министерством», — сказал он.

Руководитель ГКУ «Мособлэкомониторинг» Константин Малащук также рассказал об особенностях работы системы экомониторинга. Он сообщил, что исследований становится больше. Так, в прошлом году аналитическая лаборатория расширила аккредитацию на 34 показателя, увеличив их общее количество до 75.

«Мы продолжаем расширять наш инструментарий, и в недалеком будущем, полагаю, будем иметь столь же всеобъемлющую картину по всем основным факторам негативного воздействия, какую сейчас имеем в части воздуха», — подчеркнул он.

По итогам встречи ведомства договорись о более тесном контакте и активном информировании жителей об экологии.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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