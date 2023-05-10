Подмосковье 10 мая 2023, 13:52 Количество пользователей приложения «Транспорт Подмосковья» превысило 75 тысяч

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Приложение «Транспорт Подмосковья» скачали 75,5 тысячи раз. Оно существует более года и позволяет рассчитать время в пути и прийти на остановку ко времени прибытия автобуса.

По словам заместителя председателя правительства Подмосковья Анны Кротовой, приложение пользуется большой популярностью у жителей региона.

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«Оно позволяет рассчитать время в пути и прийти на остановочный пункт к точному времени прибытия автобуса. Сейчас в приложении доступны 1,8 тысячи автобусных маршрутов региона, из которых 1,2 тысячи принадлежат „Мострансавто“», — сказала она.

В приложении можно отследить местоположение автобуса, рассчитать время пути, построить маршрут и узнать время прибытия транспорта. Также там можно оставить отзыв о работе автобусов.

Приложение можно скачать по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый съезд с Володарского шоссе втрое ускорит путь до Москвы. Его смогли открыть на три года раньше.

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