Количество получателей надбавок в вузах и колледжах Подмосковья превысило 4 тысячи

Свыше четырех тысяч кураторов групп в вузах и колледжах Подмосковья получают ежемесячную надбавку, равную пяти тысячам рублей. В этом учебном году на выплаты выделили 88 миллионов.

Речь о ежемесячной надбавке в размере пяти тысяч рублей. Кураторы в вузах и колледжах Подмосковья получают ее с 2020-го.

Об этом рассказала председатель комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова.

С нового года преподаватели в школах, лицеях, гимназиях и колледжах при федеральных вузах будут получать выплаты за классное руководство. К их зарплатам прибавят по пять тысяч рублей. Постановление приняли в правительстве России.

Поддержка педагогов

По словам Самединовой, в Подмосковье развитая система поддержки педагогов.

Молодые педагоги, трудоустраивающиеся в Московской области, сразу после окончания учебного заведения получают подъемные в размере 150 тысяч рублей Линара Самединова.

Также молодые учителя на протяжении трех лет получают по шесть тысяч рублей — это дополнительная выплата.

«Учителя, подготовившие стобалльников, получают выплату по 100 тысяч рублей», — добавила Самединова.

Преподаватели, решившие переехать в села и малые города, получают по миллиону рублей в рамках программы «Земский учитель».

Подмосковье — это единственный в России регион, где есть льготная программа поддержки уникальных специалистов «Социальная ипотека». Она помогает упрощенно приобрести квартиру учителям, врачам, ученым, тренерам.