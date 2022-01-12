Количество площадок для крупного мусора «Мегабак» выросло до 58 в Подмосковье

Площадки для крупного мусора «Мегабак» открыли уже в 55 округах Подмосковья. Новая появилась и в Химках. Она стала 58-й в регионе. Жители могут оставлять там бытовую технику, пластиковые пакеты, одежду, градусники, мебель, батарейки, бутылки, лампы и многое другое.

Как рассказал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский, задача проекта «Мегабак» — избавиться от навалов крупного мусора. Все отходы с площадок отправляются на переработку.

Больше всего на площадки „Мегабак“ жители привозят старую мебель, древесину, включая новогодние елки, оконные рамы, текстиль и шины Антон Велиховский.

Площадки «Мегабак» помогли собрать уже 70,5 тысячи кубов вторсырья в Подмосковье с 2019 года.

«Мы благодарны жителям Подмосковья за их ответственный подход к вопросу утилизации крупногабаритных отходов», — подчеркнул Антон Велиховский.

Он напомнил, что масштабный экологический проект появился в Подмосковье по поручению губернатора Андрея Воробьева. Сейчас площадки «Мегабак» популярны у жителей.