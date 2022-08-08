Количество площадок для ярмарок выросло до 222 в Подмосковье

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области внесло поправки в «Сводный перечень мест проведения ярмарок». Соответствующее распоряжение было опубликовано на официальном сайте ведомства.

Ранее насчитывалось 175 площадок для проведения ярмарок в Подмосковье. В актуальной версии перечня отмечены 222 площадки. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

«Министерство сельского хозяйства и продовольствия старается прислушиваться к мнению жителей городских округов и представителей городских муниципалитетов, которые оценивают эффективность площадок. Так, по их рекомендации, из документа исключили 16 мест, так как они оказались невостребованными», — отметил Георгий Филимонов.

Он сообщил также, что в перечень попали 63 новых ярмарочных площадки. У 18 из них уже есть правообладатель, по остальным 45 еще только будут проводиться торги.

Ярмарки в Московской области стали настоящим культурным явлением. Жители городских округов с удовольствием посещают эти мероприятия, так как там можно не только выгодно купить продукцию местных производителей, но и приятно провести время всей семьей. Организаторы ярмарок часто предусматривают развлекательную программу для детей и их родителей.

В августе для жителей Подмосковья уже заявлено проведение 146 сельскохозяйственных и тематических ярмарок. К концу месяца это число может увеличиться за счет открытия новых площадок.