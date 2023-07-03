Подмосковье 03 июля 2023, 17:17 Количество перебоев в подаче холодной воды снизилось в Подмосковье на 28% за неделю ГКУ МО "МОС АВС"

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За неделю аварийно-восстановительная служба зафиксировала в Подмосковье 194 технологических сбоя в работе систем жизнеобеспечения, что на 28% ниже, чем на прошлой неделе. Об этом сообщили в Министерстве ЖКХ Московской области.

Из всех перебоев 15 касались подачи холодной воды, 34 — горячей и 145 — электричества. Кроме того, за это время работники службы провели 27 мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррору.

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Отмечается, что рабочие бригады, имеющие на снабжении несколько спецмашин, дежурят круглосуточно. Транспорт оснащен средствами электрогазосварки и подъемными механизмами.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что на модернизацию системы ЖКХ Подмосковье направит 320 миллиардов рублей. Он подчеркнул, что работа в данной сфере должна быть прозрачной и своевременной.

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