Подмосковье 28 апреля 2023, 13:40 Количество отделений молодежного объединения «Движение первых» достигло 600 в Подмосковье Пресс-служба Министерства образования Московской области

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Юбилейное 600-е отделение Российского движения детей и молодежи «Движение первых» открыли в Подмосковье. Оно заработало на базе школы в Черноголовке.

Как рассказали в Минобразовании региона, первичные отделения движения уже открылись на базе 40 колледжей, 57 молодежных центров и двух вузов. Еще пять заработали в организациях дополнительного образования.

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Активисты «Движения первых» принимают участие во всероссийских акциях и флешмобах. Один из них был посвящен Дню космонавтики, он привлек более 800 ребят.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ. По его словам, люди хотят видеть рядом с домом большие универсальные школы, где можно не только учиться, но и проводить время после уроков.

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