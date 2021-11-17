Количество офисов МФЦ в Московской области выросло до 127

Новый многофункциональный центр открылся в Ленинском городском округе. Теперь общее количество МФЦ в Московской области выросло до 127, сообщили в пресс-службе министерстве госуправления, информационных технологий и связи Подмосковья.

Новый центр «Мои Документы» начал работать в микрорайоне Лопатино. В новом отделении посетители могут получить 370 услуг офлайн и воспользоваться цифровой зоной для доступа к 200 сервисам регионального и 400 сервисам федерального портала госуслуг.

Источник фото: телеканал «360»

По словам главы министерства Максима Рымара, МФЦ в Лопатино будет удобно посещать 30 тысячам жителей Ленинского городского округа. Центр будет работать ежедневно с 08:00 до 20:00 в ТЦ «Атриум» на улице Сухановской.

В отделении работают 10 окон для приема заявителей, в цифровой зоне есть три рабочих места, чтобы зайти на «Госуслуги». Тем, у кого возникли трудности, специалисты МФЦ окажут консультации, помогут зарегистрироваться в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) и воспользоваться нужным сервисом.

Источник фото: телеканал «360»

Там же есть терминалы оплаты, интерактивный фотокиоск и комфортная зона ожидания с детским уголком.

В общей сложности в Московской области работают 127 офисов МФЦ и 218 территориальных подразделений. Каждый день они предоставляют услуги порядка 70 тысячам людей. В Ленинском городском округе работают три офиса МФЦ и четыре территориальных подразделения.