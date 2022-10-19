Стройки Подмосковья проверили при помощи дронов почти 300 раз с начала года | 360°

Подмосковье 19 октября 2022, 11:21 Стройки Подмосковья проверили при помощи дронов почти 300 раз с начала года

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В Подмосковье, начиная с этого года, стало применяться новое цифровое решение, которое называется «Невидимый надзор». Его применяют для того, чтобы активнее проверять подготовительные работы на строительных площадках. Таким образом, можно просто избежать любого личного посещения инспектора. Ее просто фиксируют с квадрокоптера.

«Эта мера позволяет сократить длительность проверочного мероприятия. Вместо 10 дней проверка занимает 20 минут. Благодаря „Невидимому надзору“ количество очных проверок к концу года будет снижено на 17%», — уточнил Министр Правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.

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Только с начала этого года в Подмосковье провели уже почти 300 выездных обследований, при которых задействовался в том числе «Невидимый надзор». В результате были обнаружены некоторые недочеты, застройщикам выдали больше 50 предостережений, все ошибки нужно теперь оперативно устранить.

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При помощи квадрокоптера удается заснять все точки готовых строений и границы земельного участка, на котором и проходят строительные работы. Все полученные данные потом используются для того, чтобы сформировать 3D-модель строительной площадки. После этого необходимые проверки можно проводить просто в автоматическом режиме.

Подмосковье является одним из лидеров страны по цифровизации. В сентябре губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, какие услуги можно получить с помощью нового цифрового сервиса «Госключ»