Подмосковье 17 января 2023, 18:24 Количество обращений жителей по уборке снега и наледи снизилось в Подмосковье в начале года на 35%

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Жители Московской области стали меньше жаловаться на качество уборки снега и наледи в этом году. С начала января эти показатели упали на 35%, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Команда Главного управления содержания территорий в 2023 году выполняла работу по зимнему чек-листу: проверяла снегоуборочный транспорт и инвентарь, численность штата, а также количество ПГМ в муниципалитетах. Во время снегопадов сотрудники ведомства мониторили выходы техники на дороги Подмосковья и ее количество на линии. Все эти меры позволили ГУСТ улучшить показатели.

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«В период с 1 по 15 января мы получили 1,09 тысячи обращений в социальных сетях по тематике уборки снега и наледи во дворах. В аналогичный период 2022 года таких сообщений было 3,1 тысячи», — сообщила руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова.

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Отмечается, что обратная связь в социальных сетях с жителями является одним из основных маркеров работы ведомства и коммунальных служб.

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