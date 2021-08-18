Количество обращений в МФЦ Подмосковья выросло на 3 млн

Жители Подмосковья стали чаще пользоваться услугами МФЦ. В регионе работает уже 126 таких офисов. С января количество обращений превысило 9,4 миллиона, а это на три миллиона больше, чем год назад.

Это отметил глава Мингосуправления региона Максим Рымар. В офисах МФЦ и подразделениях оказывают уже более 330 федеральных, региональных и муниципальных услуг Максим Рымар. Самые популярные из них — государственный кадастровый учет и регистрация прав на недвижимость. Следом идут выписка из ЕГРН, регистрационный учет, выдача, замена и прекращение действия социальной карты. Полный список МФЦ Подмосковья и адреса их сайтов можно найти на интерактивной карте.