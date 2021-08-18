18 августа 2021, 14:54
Количество обращений в МФЦ Подмосковья выросло на 3 млн
Жители Подмосковья стали чаще пользоваться услугами МФЦ. В регионе работает уже 126 таких офисов. С января количество обращений превысило 9,4 миллиона, а это на три миллиона больше, чем год назад.
Это отметил глава Мингосуправления региона Максим Рымар.
В офисах МФЦ и подразделениях оказывают уже более 330 федеральных, региональных и муниципальных услуг
Максим Рымар.
Самые популярные из них — государственный кадастровый учет и регистрация прав на недвижимость.
Следом идут выписка из ЕГРН, регистрационный учет, выдача, замена и прекращение действия социальной карты.
Полный список МФЦ Подмосковья и адреса их сайтов можно найти на интерактивной карте.