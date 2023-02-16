Подмосковье 16 февраля 2023, 16:57 Количество обращений в строительный надзор Подмосковья снизилось на треть в феврале

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Инспекторы Главгосстройнадзора рассмотрели 73 обращения жителей в феврале. Они поступили на портал «Добродел». Это на треть меньше, чем за такой же период прошлого года.

Как рассказали в ведомстве, все запросы были рассмотрены при участии заявителей и выездом на место. Так, благодаря работе Главгосстройнадзора были установлены пешеходные галереи на стройплощадках в Люберцах и Королеве, восстановлено ограждение в Мытищах, организована мойка колес на Ново-Рижском шоссе и проведена друга работа.

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«Мы очень внимательно реагируем на сигналы жителей, чтобы у них было как можно меньше поводов обращаться в „Добродел“», — отметил глава ведомства Артур Гарибян.

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