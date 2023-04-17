Подмосковье 17 апреля 2023, 10:29 Количество обращений по ЖКУ в Подмосковье снизилось на 8% за неделю ЦУР / Госжилинспекция Московской области

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Госжилинспекция обработала 6,4 тысячи заявок на решение жилищно-коммунальных проблем за неделю — это на 8% меньше, чем за предыдущую семидневку. Почти пять тысяч проблем удалось решить.

Жалоб стало меньше в 35 городских округах. Среди оставленных заявок лидируют обращения по уборке подъездов (745 заявок), но их стало меньше на 3%. На втором месте остается категория «Устранить неисправности лифтового оборудования» (395 заявок, снижение на 1%). Состояние козырьков и крылец занимает третье место в жилищно-коммунальном топе. По этой категории зафиксирован рост обращений на 9% за неделю.

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«Увеличение здесь объяснимо. С приходом весны жители обращают больше внимания на внешний вид домов. Управляющие компании должны выполнять эти работы в ходе подготовки к весенне-летнему периоду», — напомнила руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что Подмосковье занимает первое место в России по уровню цифровизации ЖКХ.