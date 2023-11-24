Подмосковье 24 ноября 2023, 17:33 Количество обращений по вопросу содержания дворов в Подмосковье снизилось на 1,5 тысячи за неделю ГУСТ МО

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Главное управление содержания территорий проанализировало количество жалоб на содержание дворов в Московской области. Их количество снизилось на 1,5 тысячи по сравнению с прошлой неделей.

Руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова указала, что одной из тем, волнующих жителей Подмосковья, остаются поддержание чистоты и порядка.

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«Снижение фиксируем сразу по нескольким вопросам: мусор — минус 749 сообщений, состояние элементов благоустройства — поступило на 299 меньше, освещение во дворах — минус 117», — поделилась Светлана Аипова.

Он добавила, что также на контроле у ГУСТ стоит работа фонарей. Кроме того, специалисты организовали масштабные инспекции для устранения нарушений на прошлой неделе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о масштабных работах по модернизации системы ЖКХ региона.

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